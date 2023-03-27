В Китае число браков падает, а «цены на невест» растут

30 женщин сидели на деревянных стульях лицом друг к другу в прямоугольной форме. В передней части комнаты находилась эмблема правящей коммунистической партии - серп и молот.



Чиновники Дайцзяпу, города на юго-востоке Китая, собрали женщин, чтобы они подписали публичное обещание отказаться от высоких "выкупов за невесту", имея в виду свадебный обычай, согласно которому мужчина дает деньги семье своей будущей жены в качестве условия помолвки.

Местные власти, описывая это мероприятие в начале этого года в сообщении на своем сайте, выразили надежду, что люди откажутся от таких отсталых обычаев и внесут свой вклад в "начало новой цивилизованной тенденции".



Поскольку население Китая сокращается, чиновники ограничивают древнюю традицию подарков на помолвку, чтобы способствовать заключению браков, число которых сокращается. Известные на мандаринском языке как "кайли", эти выплаты в последние годы резко выросли по всей стране - в среднем до 20 000 долларов в некоторых провинциях - делая брак все более недоступным.

Платежи, как правило, выплачивают родители жениха.