Леди Мармелад: история, стоящая за хитом «Мулен Руж»

Сотрудничество див стало синонимом некоторых запоминающихся моментов в музыке, включая классику диско Барбры Стрейзанд и Донны Саммер "No More Tears (Enough Is Enough)" 1979 года.

А на рубеже тысячелетий пять женщин-силачей собрались вместе, чтобы произвести фурор, определив десятилетие.



Песня 2001 года "Lady Marmalade", вошедшая в саундтрек к фильму База Лурманна "Мулен Руж", объединила самых известных артистов того времени: Кристина Агилера, Пинк, Лил Ким и Майя.

Сопровождающий саундтрек (также спродюсированный Лурманном) включал мелодии Боно, Дэвида Боуи, Fatboy Slim и Бека, а также звезд фильма - Николь Кидман и Юэна МакГрегора.

Песня "Lady Marmalade" уже имела множество вариантов с момента выхода хит-парада 1974 года, который был исполнен ЛаБелль и недавно был внесен в Национальный реестр звукозаписи.

Итальянская поп-певица Сабрина исполнила ее в 1987 году, а танцевально-поп-версия британской группы All Saints была включена в саундтрек к фильму "Доктор Долиттл" 1998 года. Но кавер-версия 2001 года является наиболее характерной, причем дамы сделали свою версию еще более озорной.