Россия поставит ядерное оружие на свои базы в Беларуси невзирая на санкции Запада

«Конечно, такая реакция не может повлиять на планы России», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ранее призывал Беларусь отказаться от ядерного оружия и угрожал санкциями в ответ.

Он раскритиковал российские планы как «безответственную эскалацию» и угрозу европейской безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил о возможных мерах по размещению ТЯО на белорусских базах ВС России в субботу.

Отмечается, что в Беларуси уже имеется 10 переоборудованных самолетов, способных нести такие вооружения.

Ранее, во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву между сторонами была достигнута договоренность о поставках в Беларусь ракетных комплексов “Искандер”, которые также способны нести тактические ядерные заряды.

Президент России также подчеркнул, что Москва будет придерживаться своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Он отметил, что НАТО уже давно размещает американские ядерные бомбы на территории государств-членов в Европе, что в очередной раз доказали учения в Норвегии в конце 2022 года.