Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с Зеленским а Днепровской ГЭС

«Сегодня в Запорожье состоялся богатый обмен мнениями о защите Запорожской АЭС и её персонала. Днепровская ГЭС является неотъемлемой частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской АЭС», — написал глава МАГАТЭ.

Ранее Гроссии заявил, что принял решение вновь посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября, когда гендиректор МАГАТЭ впервые лично посетил ЗАЭС, и поговорить с теми, кто работает на атомной электростанции.

Вместе с ним на Запорожскую АЭС отправится новая группа экспертов МАГАТЭ.