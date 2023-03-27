Как эффект Джереми Кларксона поражает сельскую Британию

Ведущий Top Gear публично раскритиковал местный совет, который фанаты обвинили в "нажимании на перо" после того, как он отклонил его планы.



ресторана на ферме Диддли Сквот, которая фигурирует в его шоу на Amazon "Ферма Кларксона".



Новое исследование Ассоциации сельских земель и бизнеса (CLA) показало, что большинство фермеров сталкивались с подобными проблемами, причем 93% согласились с доводами Кларксона о том, что система планирования сдерживает экономический рост в сельской местности.



Более трети фермеров заявили, что они уже потратили более 20 000 фунтов стерлингов на проекты по развитию своих земель, прежде чем были вынуждены отказаться от них из-за проблем с планированием. Почти 20 процентов заявили, что потратили 50 000 фунтов стерлингов и более.



Борьба Кларксона с Советом района Западный Оксфордшир по поводу ресторана получила широкую огласку, а онлайн-петиция "Спасите ферму Диддли Сквот от несправедливого планирования" собрала 170 000 подписей.