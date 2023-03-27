ГПК: ситуация на белорусско-польской границе продолжает ухудшаться

По информации официального представителя ГПК Антона Бычковского, с белорусской стороны в очереди на въезд в Польшу стоит около тысячи большегрузов.

Такая ситуация сложилась впервые с начала года, уточнил представитель ГПК в беседе с БЕЛТА.

Он также назвал причины возникших проблем: во-первых, сказалось закрытие пунктов пограничного пропуска, во-вторых, регулярное невыполнение польскими пограничниками норм пропуска грузовых автомобилей.

Сложная ситуация на белорусско-польской границе спровоцировала напряжение и на других погранпереходах. В частности, на литовской границе, уточнил Бычковский.