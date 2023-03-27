Великобритания лидирует в мире в борьбе с гендерным экстремизмом

Безумие, утверждающее, что вы того пола, за который себя выдаете, оказалось разрушительным для девушек и женщин. Молодые женщины были подчинены идеологии активистов и влиятельных пользователей TikTok.

Женщины-спортсменки видели, как их мечты разбиваются из-за того, что в соревнованиях участвуют биологические мужчины.



Но есть признаки того, что безумие ослабевает. На прошлой неделе Всемирный орган управления легкой атлетикой запретил трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях высшего уровня среди женщин.

Себастьян Коу, президент Всемирной ассоциации легкой атлетики, говорил о "главном принципе, который заключается в защите женской категории".



Даже сэр Кейр Стармер, похоже, выходит из состояния растерянности по поводу правильного подхода к этим эмоциональным вопросам.