Антифашисты повалили памятник легионера СС под Ригой

Памятный камень был установлен в 2022 году в годовщину создания латышских частей СС, которые в годы Великой Отечественной войны принимали участие в карательных операциях Вермахта на оккупированных территориях.

Ядро карателей составили военные преступники из 23-го и 319-го батальонов латышской вспомогательной полиции, которые начиная с 1941 года участвовали в зачистках неугодного фашистам контингента, евреев и коммунистов-подпольщиков в Латвии и на севере Литвы.

Пресс-центр МВД Латвии сообщил о том, что возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятного камня.