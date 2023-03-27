Первый лесной пожар года уничтожил в Испании площадь в 5500 футбольных полей

17:17 2023-03-27

Первый крупный лесной пожар 2023 года в Испании удалось локализовать, но пожарные не уверены, что он снова не вспыхнет.

С воскресенья пламя на границе между регионами Валенсия и Арагон на востоке Испании больше не распространяться, сообщила сегодня государственная телекомпания RTVE. 

 Однако власти оговорились, что пожар, бушующий с четверга, пока не взят под полный контроль.  

Известно, что огненная стихия уничтожила около 4000 гектаров леса и перелесков. Это соответствует площади около 5500 футбольных полей.  

Согласно последней информации, в качестве меры предосторожности из своих домов в более чем десяти городах провинций Кастельон и Теруэль были эвакуированы в общей сложности 1750 человек. 