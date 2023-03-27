Эксперт Garden Organic рассказал, как культивировать плодородную почву весной

Один из лучших способов “вырастить” хорошую почву — добавить в нее разлагающиеся растения.

«Хорошая почва имеет хорошую текстуру. Она темная и рыхлая, и в нем много органических веществ», — объясняет Эмма О'Нил.

Старайтесь разбрасывать толстую мульчу из домашнего компоста, перегноя или хорошо перепревшего навоза один или два раза в год, осенью, в конце зимы или весной.

Постепенно она будет освоена дождевыми червями и другой почвенной фауной.

Такое покрытие почвы помогает предотвратить вымывание питательных веществ из нее и улучшает удержание воды, что важно в засушливое лето.

На паровых грядках зеленые удобрения, такие как клевер, фацелия и райграс, также сохраняют покрытие почвы, а также становятся прекрасной органической подкормкой.

Эмма О'Нил поделилась также советами о том, какие растения и инструменты применять для правильного культивирования почвы весной.

К примеру, листья окопника можно складывать слоями прямо в кучу для обогрева или, смешав с крапивой, превратив их в жидкую подкормку для растений.

Если вы новичок в саду, первое, что нужно сделать, это определить, например, его почва глинистая и нуждается в освещении компостом и навозом, или на песке, который может быть обогащен органическими веществами. Кислотность также имеет ключевое значение: вересковые растения, такие как рододендроны и азалии, не будут процветать в почве, которая не является немного кислой.

Теперь садоводы также осознают, насколько важны бактерии, грибы, членистоногие, нематоды, простейшие и беспозвоночные, такие как дождевые черви, в превращении почвы в необычайное вещество, которым она является.

Почва — это экосистема, в которой процветают миллиарды организмов, как видимых, так и невидимых невооруженным глазом.

Чем больше мы поощряем процветание всей почвенной жизни, тем успешнее будут наши усилия в саду, считает Эмма О'Нил.