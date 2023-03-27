Большой урожай томатов: на что обратить внимание, чтобы его заполучить

Чтобы томаты росли крепкими и здоровыми и дали отличный урожай, нужно максимально разнообразить их «рацион».

При высадке рассады в грунт нужно пролить почву темно-розовым раствором марганцовки. А затем раз в неделю - более слабым раствором, из расчета 2 г марганцовки на 10 л воды. Эта подкормка стимулирует завязывание, а также рост плодов.

Когда у растения появится 6-й лист, его нужно удобрить раствором коровяка - полведра навоза залить водой до верха емкости, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 7 дней.

После этого настой размешать и разбавить водой 1:10. Подливать под куст по 1 л. Через 10 дней дать томатам комплексное минеральное удобрение (по инструкции).

В период цветения подкормить томаты настоем золы (1 л под куст). Для этого 2 стакана золы развести в 10 л теплой воды, настаивать 3 дня, периодически помешивая. Через 10 дней «угостить» культуру калийно-фосфорным удобрением (по инструкции).

2-3 раза за сезон также надо подкормить помидоры таким настоем: 1 л молока добавить к 9 л воды, добавить туда 0,5 ч.л. борной кислоты, разведенной в 100 мл теплой воды. Плюс еще - 15 капель йода, все перемешать.

Средство использовать либо для внекорневой подкормки, либо для полива (по 0,5 л под куст, перед этим растение хорошо полить обычной водой).

В период наливания плодов оптимально внести под корень калийно-фосфорное удобрение (по инструкции).