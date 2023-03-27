Опытный дачник рассказал, почему не стоит заводить на участке Девичий виноград

Девичий виноград, который часто рекламируют ландшафтные дизайнеры как средство украшения сада, может стать сущим наказанием для дачника.

Он заполонит собой всю территорию, оккупируя не только садовые постройки (как свои, так и соседские), но и растущие в саду культуры.

Девичий виноград или партеноциссус не столько декоративное растение, сколько вездесущий, неистребимый и назойливый сорняк, который поглощает все на своем пути.

Итак, недостатки

Да, он дает пышную, красивую поросль, декорирующую вертикальные поверхности (например, забор или неприглядную стену). Но эффект кратковременный, только в летний период.

Шикарный бордовый ковер появляется на пару дней осенью и пропадает. Потом же растение выглядит неприглядно: голые безжизненные побеги без листьев.

Опавшие ворохи листьев создают много мусора.

Растение цветет незаметно, соцветия крошечные и невзрачные, также на нем нет плодов: мелкие ягодки не видны и неприятны на вкус.

Ухаживать за Девичьим виноградом не нужно, никаких профилактических обработок. Он не болеет, у него нет вредителей, от погодных условий он не страдает. Это, пожалуй, плюсы.

Однако формировать его нужно обязательно, иначе вид будет запущенный и неряшливый.

Виноград очень агрессивно ведет себя на участке, заполоняя собой все вокруг. Остановить его вторжение невозможно.

Он обвивает заборы, стены, деревья, кусты, вбивается в компостную кучу, проникает в строения через всевозможные щели и трещины.

Партеноциссус неистребим, если только не сжечь его. Обрезанные или выкопанные ветви, сучья, побеги - любые отростки, упавшие на землю, обязательно прорастут.

Девичий виноград еще и ядовит. Животные его не едят - боятся, даже вредители избегают.