Сезон янтарной кислоты: применение этого средства на огороде творит чудеса

Янтарная кислота незаменима на огороде. Она улучшает свойства почвы, стимулирует растения к росту и развитию, укрепляет иммунитет, помогает им усваивать питательные вещества, увеличивает всхожесть семян, а также повышает приживаемость рассады, в том числе и ослабленной.

Янтарная кислота продается в аптеках в виде таблеток и порошка. Если взяли за основу таблетки, их нужно предварительно растолочь. Где применяют это средство?

При замачивании семян. Для этого нужно приготовить раствор (2 г янтарной кислоты на 1 л воды), замочить в нем семена перед посевом в грунт на 6 - 12 часов. Затем - просушить и высевать.

Этот раствор подходит также для опрыскивания картофельных клубней, луковиц многолетних цветов. После обработки их нужно укрыть пленкой и оставить для проращивания.

После высадки рассады и многолетников после деления для снятия стресса полезно опрыскать раствором янтарной кислоты (5 г на 10 л воды - на 1 кв. м).

Для лучшего роста молодых побегов, а также усиления цветения и плодообразных растений с мая и до середины лета опрыскивать раствором этого вещества (из расчета 1 г на 1 л воды). Обрабатывать 1 раз в 2 недели.

Рассаду огурцов и помидоров после высадки в грунт 2 раза в месяц поливать раствором янтарной кислоты (2 г на 1 л воды) по поллитра на куст. Это улучшит цветение и плодоношение. Кроме того, оно позволит сократить накопление нитратов в плодах.

Черенки растений перед высадкой также полезно опустить срезом в раствор янтарной кислоты (1 г на 1 л воды) на 12 часов. Это улучшит их приживаемость.

Но нужно помнить: янтарная кислота не заменит проведения необходимых подкормок.