22-летняя россиянка Анна Коляда скончалась после «уколов молодости», а ее парень попал в реанимацию

Необратимая трагедия случилась несколько дней назад. Анна и ее парень увлеклись оздоровительными процедурами, и в очередной раз пошли на «уколы молодости». Но на этот раз инъекции в буквальном смысле оказались смертельными, сообщает СтарХит.

Медики не сумели спасти девушку, а ее молодому человеку после процедуры предстоит долгий период восстановления.

Как уточняет издание, основатель крупного сервиса по доставке продуктов Дмитрий Жулин и его подруга, блогер Анна Коляда, решили принять инъекции препарата «Лаеннек». Как правило, врачи прописывают его людям, которые хочет оздоровиться и укрепить иммунитет.

Предполагается, что студентка-пятикурсница университета имени Сеченова и представлявшаяся в соцсетях как Health-коуч, не впервые принимала препарат, потому решила все сделать самостоятельно.

Но молодым людям вскоре стало плохо: у них поднялась температура и появилась слабость. Врачи скорой приняли решение о госпитализации. Но чуда не произошло: 25 марта Анна умерла, а ее бойфренд провел в реанимации несколько дней, его состояние удалось стабилизировать.

Специалисты предполагают, что этот препарат мог сработать, как яд: организмы Жулина и Коляды попросту не приняли вещество. У парня и девушки после пяти капельниц случились отек легких, септический шок и появилась сердечная недостаточность.

Известно, что СК Москвы взял проверку препарата «Лаеннек» на контроль. Сейчас следователи изучают детали случившегося, проверяют с помощью экспертов ампулы с препаратом.

Блогерша имела тысячи подписчиков и активно делилась с ними секретами здорового образа жизни.

Аня, люблю тебя! Следующий год будет лучше! — так девушка поздравила сама себя месяц назад с днем рождения.

Она также делилась с аудиторией, как продвигает блог, который помог ей купить квартиру в Москве на Патриарших прудах.