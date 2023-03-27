Опытный садовод объяснил, как поднять урожай помидоров и перцев пятикратно одной добавкой

Садово-огородный сезон уже давно открыт, пора приступать к выращиванию перцев и помидоров. Готовим рассаду к высадке в грунт.

Правильное питание увеличит урожай в несколько раз гарантировано.

Одна такая подкормка может применяться сразу и для перца, и для помидоров. Результат будет одинаков: в пять раз больше плодов на выходе.

На два литра воды берется 15-20 лавровых листиков. Все это взбивается блендером. Вода нужна комнатной температуры. Дать жидкости постоять полчаса, а потом процедить.

Процеженный раствор нужен для полива молодой рассады. Подходит для перцев и томатов. Поливать растения надо с перерывом в один месяц.

Добавка отлично стимулирует рост и дает толчок к наращиванию богатого урожая в будущем.