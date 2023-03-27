Март и апрель - наилучшее время для прививки деревьев в саду

Подготовленные для прививки черенки нужно хранить в холодильнике. Как только на деревьях начнут набухать почки - сразу можно приступать к прививке.

Весеннюю обрезку деревьев начинают только когда установится температура не ниже -5 градусов Цельсия. При этом пеньки не оставляют, а места срезов через неделю после обрезки обрабатывают садовым варом.

Ветви диаметром до 2 см оставляют без замазки. Крупные ветви выпиливают частями, затем ломают их по подпилу и только после этого выпиливают оставшийся пенек.

Обрезку деревьв нужно завершить до начала набухания почек, иначе набухшие почки осыпятся во время обрезки, и урожай будет меньше ожидаемого.

Также весной следует заняться лечением коры. Большие раны необходимо промыть раствором железного купороса: на 2 литра воды берется 3-4 столовые ложки средства.

После промывки раны замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком и обматывают сверху пленкой.

Также март - начало апреля подходит для срезания черенков у крыжовника, йошты и смородины с целью размножения разных сортов. Черенки ставят в доме в банку с небольшим количеством воды, а когда они выпустят корни, то пересаживают их в открытый грунт.