Огородный эксперт дал советы по посадке редиса в открытый грунт

Специалист рассказал все важные нюансы посадки редиса в открытый грунт весной.

Погодные условия

Редис хорошо переносит заморозки до 2-3 градусов. Сажать нужно в землю, прогретую до 2-3 градусов тепла. Важно, чтобы световой день был уже длинным. И конечно, значение имеет сорт редиса.

Сорта

К раннеспелым относят такие, которые высаживают раньше и плоды, соответственно такие сорта дают раньше.

Земля к моменту высадки должна прогреться до +2, это примерно конец марта/начало апреля. Воздух уже может быть прогрет до +15 градусов.

Среднеспелые сажают в начале лета. Если место посадки будет очень солнечным, то редис быстро выдаст стрелку, что ухудшит урожай.

Позднеспелые сорта выращивают в августе-сентябре. Есть даже такие, что сажают под зиму. В этом случае урожай будет к весне.

Такой редис сеют в ноябре, однако оттепели могут испортить все дело. В это время редис начнет прорастать и от новых заморозков сразу погибнет.