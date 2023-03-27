Весна - время уборки, обработки и подготовки теплицы к новым посадкам

Чтобы подготовить свою теплицу к новому сезону, первым делом нужно полностью вымыть ее с внутренней стороны. Для этого идеально подойдет раствор обычного хозяйственного мыла.

Металлические конструкции и полиэтилен (либо поликарбонат) нужно хорошенько намылить мыльным раствором и затем так же тщательно смыть его чистой водой (но не струей, а тряпкой, чтобы мыло не попадало на землю). После этого теплица должна хорошенько просохнуть.

Деревянные конструкции необходимо внимательно осмотреть на предмет поражения грибком. Пораженные участки нужно демонтировать и заменить новыми.

Весь мусор, который сохранился в теплице с осени: корни прошлогодних растений, колышки, тканевые лоскутки, обрывки шпагата - необходимо убрать и сжечь. Получившуюся золу позже можно использовать как удобрение.

Теперь пора приступать к обработке грядок, чтобы обеззаразить их от личинок насекомых и опасных бактерий. С этой целью используется раствор фитоспорина, которым тщательно проливаются грядки.

Также почву можно пролить кипятком из расчета 3 ведра на 1 квадратный метр. А если сразу после этого накрыть грунт пленкой, то пропарятся его более глубокие слои, и вредители в них тоже будут убиты.

Если протравить почву 1-процентным раствором марганцовки, то можно уничтожить зимовавших в ней куколок и яйца насекомых, а также клещей, и простимулировать биологические процессы.

Дезинфекцию марганцовкой проводят за 1-2 недели до пересадки рассады или высева семян. Для этого нужно развести 5 г вещества в ведре горячей воды, пролить этим раствором почву и затем накрыть ее пленкой.

Повторная обработка грунта раствором марганцовки проводится за 3-5 дней до начала работ в теплице.