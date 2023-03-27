Секреты от опытного бариста для того, чтобы купить вкусный кофе в супермаркете

Выбирать нужно чистую арабику. Дело в том, что робуста более неприхотливый сорт кофе, требующий меньше ухода.

Хоть в нем и больше кофеина, но и вкус гораздо хуже, чем у арабики – больше горечи, тяжелый аромат, оттенки вкуса практически не ощутимы.

Робусту добавляют к арабике, чтобы сэкономить. Поэтому изучайте состав на упаковке и, если там упоминается робуста, то покупать такую пачку не следует.

Второе, что нужно учитывать – это то, что молотый кофе сохраняет свой настоящий вкус и аромат только в течение 30 минут.

Поэтому выбирать нужно кофе в зернах и приобрести кофемолку. Только так получится насладиться прекрасным напитком.

Третье – это дата обжарки. Важно, чтобы с этого момента прошло не более 2-х месяцев. И это несмотря на то, что срок годности, указанный на упаковке обычно составляет 18 месяцев.

Четвертый момент – качество упаковки. Она должна быть трехслойной, герметичной и обязательно иметь фольгированный слой. Это защитит зерна от воздействия кислорода и окисления.

Пятый секрет хорошего кофе заключается в цвете зерна. Качественный кофе должен быть ровного однородного цвета, иметь равномерную обжарку, на зернах не должно быть дефектов, разломов.