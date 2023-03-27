Садовод со стажем назвал пять причин вытягивания рассады и объяснил, что делать

Есть пять основных причин, которые ведут к вытягиванию рассады

Густые посевы

В этом случае будет идти борьба за существование, саженцам мало питания и света. Итог - длинная, чахлая рассада. Ее надо разделить и рассадить по отдельным емкостям. Заглубить до семядольных листков. Со временем рассада окрепнет и перестанет тянуться. При рассаживании проводится обработка Фитоспорином, который обогащает почву микрофлорой.

Мало света

В первые 2 недели важно организовать досвечивание круглосуточно, это обязательное условие для развития рассады. Недостаток света приведет к вытягиванию.

Слишком тепло

Хорошо, если между ночными и дневными температурами наблюдается разница: днем 23-25 тепла, ночью - 18-20. От постоянного перегрева качество рассады ухудшается.

Много воды

Первые 14 дней молодые корни поглощают влагу медленно. Если поливать обильно, появится плесень и рассада пойдет тянуться вверх.

Перекорм растений

Значительный перекорм рассады чреват ее вытягиванием. Нужны всего 3 подкормки за время роста саженцев. В составе удобрения должно быть меньше азота и больше фосфора и калия.

Можно сделать такой раствор: литр воды и 1 грамм монокалия фосфата.

Для того чтобы пресечь вытягивание рассады, применяем "Атлет" или "Тур". Эти средства помогают растить новые корни, но использовать их можно только когда уже есть 6 полноценных листков.