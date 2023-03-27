СБ ООН не принял резолюцию РФ о спецкомиссии по диверсии на «Северных потоках»

Вечером понедельника, 27 марта, состоялось очередное заседание Совбеза Организации объединённых наций, которое было созвано постоянными представителями России, предложившими создать специальную комиссию по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский утверждает, что российская сторона предложила проект собственной резолюции по инциденту на газопроводах North Stream, который предполагает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен утвердить проведение независимого расследования данного происшествия.

По словам Полянского, принятие подобной резолюции позволило бы Гутерришу самостоятельно выбрать высококвалифицированных юристов, которые были бы задействованы в расследовании подрыва газовой магистрали "Севпоток".

Вместе с тем во время сегодняшнего заседания Совета безопасности ООН его регулярные члены не смогли утвердить проект российской резолюции по независимому расследованию ЧП на участках труб North Stream, из-за чего постпредство Китая в организации выразило сожаление, призвав Антониу Гутерриша позволить провести расследование в независимом порядке.

Характерно, что ранее американский расследователь Сеймур Херш опубликовал эксклюзивный материл, в котором заявил, что в июне 2022 года военные водолазы Соединённых Штатов заминировали российские "Северные потоки" под видом учений Североатлантического альянса, а позднее бомбу активировали войска Норвегии.