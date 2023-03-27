Урожай малины будет обильным, если подкормить ее сразу после таяния снега

Очень важно внести в малинник азотные удобрения именно ранней весной. Это поможет стимуляции его роста и плодоношения, а также предотвратит развитие болезней и размножение вредителей на кустах.

Если осенью подкормка уже была сделана, то весеннюю можно отложить до момента цветения. В этом случае малиннику будет достаточно питания до начала вегетации.

Минеральные и органические удобрения вносятся с промежутком в 1,5 - 2 недели. Жидкие вносятся под корень, а сухие осторожно прикапываются на глубину 5 см по периметру куста.

Гранулированные удобрения можно растворить в ведре воды и вылить под куст. Органические используются только после перепревания в сильно разведенном виде, чтобы не сжечь корни растений.

Чем меньше куст, тем меньше удобрений под него вносится. Больные и ослабленные растения не нужно подкармливать: это еще больше их ослабит, поскольку они потратят все свои силы на впитывание удобрений.

Лучше всего подкормить малинник ранней весной мочевиной. Она поможет быстро нарастить побеги и листву, появиться большому количеству цветов, а значит - и ягод.

Мочевина медленно растворяется в земле и хорошо усваивается растениями. На 1 квадратный метр малинника достаточно будет всего 10 граммов этого удобрения.

30 г мочевины нужно развести в 10 л воды и полить этим раствором малинник из расчета 3 л под каждый куст. Для опрыскивания кустов берется 20 г мочевины на 10 л воды.