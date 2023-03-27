Ранней весной нужно обработать виноград от вредителей и болезней

Сразу после схождения снега необходимо убрать вокруг приствольных кругов винограда весь мусор и разрыхлить землю на глубину 5-7 сантиметров.

Сухие и поврежденные побеги нужно вырезать и сжечь. А обнаруженные на оставшихся побегах вздутия, наросты и другие подозрительные места надо срезать, так как в них могут находиться перезимовавшие яйца вредителей.

После этого виноградные плети закрепляются на шпалерах и опрыскиваются 3-процентным раствором медного либо 5-процентным раствором железного купороса. Эта процедура проводится до того, как распустятся почки.

Спустя две недели нужно провести терапию для профилактики оидиума, фомопсиса и милдью. С этой целью растения опрыскиваются раствором Дискора, Медеи, Профит Голда, Таноса, Тиовита Джет, Хоруса.

В период распускания почек виноград нужно защитить от филлоксеры. Для этого он опрыскивается Мовенто Энерджи, а еще через две недели - Фуфаноном-Нова.

Пока распускаются почки, следует обработать посадки винограда еще 2-3 раза с промежутком в 7-10 дней. Это необходимо для предотвращения нашествия виноградного клеща.

От листовертки помогут такие средства, как Кораген, Алиот, Шарпей, а также Фитоверм. Обработку ими нужно провести три раза: в момент набухания почек, на стадии 5-7 листьев и накануне цветения, при этом препараты следует чередовать.