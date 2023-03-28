Эксперт по выращиванию клубники назвал 5 главных ошибок ухода

Клубника не будет капризничать и подарит хороший урожай, если не делать то, чего она не любит.

Не омолаживаются посадки

Каждые 3-4 года ягодные кустики надо делить. Лучше всего к началу осени, можно весной. Без омоложения культуры, урожай будет падать каждый год.

Мало света

Без солнечных лучей, дающих тепло и свет, ягод будет мало, и вкус их ухудшится.

Мерзнут корни зимой

При ночных холодах с морозами до 5-8 градусов, если корни не закрыты снегом, нужно утеплять кусты. Иначе можно потерять весь урожай.

Обедненный грунт

Создайте рыхлый питательный грунт, насыщенный минеральными и органическими удобрениями. Желательно с комплексным составом. Тогда и ягод будет много, вкусных и сочных.

Пересушенная почва

Чтобы клубника не страдала от холода и засушливых погод, надо мульчировать посадки. В теплый сезон используйте солому, компост, хвойный опад, побеги и листья крапивы.