В Ингушетии преступники расстреляли пост ДПС

Как сообщает телеграм-канал российского издания Russia Today, в Ингушетии двое неизвестных мужчин с оружием на поле на пост дорожно-патрульной службы.

Они открыли огонь по посту "Волга-14", в результате чего один из полицейских получил огнестрельные ранения. В данный момент нападавших ищет полиция.

"Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14», расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии", - говорится в сообщении.

Также известно о том, что в регионе объявлен план "перехват".