Полянский: Запад надавил на членов Совбеза ООН, чтобы они не голосовали за резолюцию РФ

Заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций Полянский прокомментировал голосование по российской резолюции в Совбезе.

По заявлению Полянского, Запада давил на членов Совета безопасности, чтобы те не голосовали "за" в вопросе, который подняла Россия.

"Запад оказывал сильное давление на членов СБ ООН, чтобы те не голосовали за проект резолюции РФ о создании международной комиссии для расследования диверсии на "Северных потоках", - приводят "Известия" слова Полянского.

Как ранее сообщалось, Россия инициировала голосование по вопросу создания международной комиссии, которая расследовала бы теракты на "Северном потоке".

Напомним, что три члена Совбеза проголосовали "за", а еще двенадцать воздержались. Не было ни одного голоса "против".