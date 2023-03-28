В Совбез ООН отклонили резолюцию России и Китая по «Северным потокам»

Информация предоставлена ТАСС. Как сообщает источник, в поддержку документа выступили РФ, КНР, Бразилия.

12 стран значатся в числе воздержавшихся: Габон, Швейцария, ОАЭ, США, Япония, Эквадор, Франция, Гана, Мальта, Албания, Соединенное Королевство, Мозамбик.

Против резолюции голосов не было.

В качестве соавторов отмечены Беларусь, Китай, Никарагуа, КНДР, Сирия, Эритрея, которые не входят в состав Совета безопасности ООН, поэтому не имеют права голоса.

Первая редакция документа была показана и передана для обсуждения членам СБ ООН в конце февраля. После чего были проведены три этапа консультаций.