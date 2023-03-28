МИД РФ прокомментировал размещение в Беларуси ядерного оружия

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало размещение на территории Республики Беларусь российского ядерного оружия.

По заявлению российского внешнеполитического ведомства, у Республики Беларусь и России, как у союзного государства, имеется общая оборонная доктрина, в рамках которого оружие и будет размещаться.

"Тактическое ядерное оружие размещается на территории Союзного государства, с которым у РФ общая военная доктрина", - говорится в заявлении российского МИДа.

При этом в Белом доме отметили, что на данный момент переброска ядерного оружия в Беларусь не была зафиксирована.