МИД РФ: Запад неадекватно реагируют на размещение в Беларуси ядерного оружия

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о том, что в Республике Беларусь будет размещено тактическое ядерное оружие.

Как отмечается в заявлении российского МИДа, страны Запада неадекватно реагируют на перспективу появления в Беларуси российских ядерных ракет.

"Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ вызывает недоумение", - говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что оружие будет размещено согласно общей оборонной доктрине России и Беларуси.