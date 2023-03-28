Российского солдата обвинили в Госизмене и незаконном доступе к гостайне

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, военнослужащего армии Российской Федерации обвинили в государственной измене из-за незаконного доступа к гостайне.

Отмечается, что это случилось в Ростовской области и дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука рассматривает Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

"Военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне", - говорится в сообщении ТАСС.

Также отмечается, что в суде подтвердили факт поступления уголовного дела на рассмотрение. Открытое заседание назначено на 10 апреля.