Царьград: США и НАТО готовятся взорвать газопроводы в Норвегии

По заявлению российского издания "Царьград", Соединенные Штаты Америки совместно с альянсом НАТО готовится провести операцию на территории Норвегии.

Якобы Вашингтон и североатлантический альянс хотят подорвать трубопроводы, по которым газ поставляется из Норвегии в страны Европейского Союза.

Ранее генеральный секретарь НАТО проинспектировал норвежскую газовую инфраструктуру и заявил о ее уязвимости.

"Эта инфраструктура очень уязвима. Важно, чтобы мы держались вместе и заботились о критически важной инфраструктуре как ради нашей жизни, так и ради нашей безопасность", - говорится в сообщении.