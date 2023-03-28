По мнению Сеймура Херша, Европейский Союз столкнется с огромными проблемами летом и осенью 2023 года. По словам Херша, это связано с высоким уровнем инфляции.

Херш считает, что Европу будут ждать серьезные испытания из-за того, что она отказалась от российского газа и теперь закупает СПГ, которые намного дороже. Это, отметил он, сказывается на экономике.

При этом Херш противопоставляет Европе Россию и заявляет, что если Европа потеряли газ, то РФ лишилась McDonald's, что не сказалось на уровне жизни.