Арестович: Украине нужны ракеты дальнего действия, чтобы успешно наступать

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что для дальнейшего успешного наступления ВСУ нуждается в ракетах дальнего действия.

Для сравнения он привел примеры: дальность поражения украинского оружия составляет максимум 100 км, Россия наносит удары на расстоянии до 2000 км.

Если проблема не будет решена, то украинская пехота потеряет "море крови":

Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В ином случае даже подготовленная пехота будет лить море крови.

Как подчеркнул Арестович, решение о поставках дальнобойного оружия может быть принято на саммите НАТО, который пройдет летом в Вильнюсе.

На данный момент, по словам бывшего советника Ермака, военные украинской армии испытывают нехватку даже "элементарного" вооружения.