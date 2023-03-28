Патрушев: Россия два раза спасала США от краха, третьего раза не будет

Также Патрушев подчеркнул, что Россия всегда помогала другим странам оберегать свою независимость и целостность, в том числе дважды приходила на помощь США - во время войны за независимость и в ходе гражданско войны в Америке.

Россия исторически защищала суверенитет и государственность всех стран, которые обращались к ней за помощью. По крайней мере, дважды она спасала США (...) Но я считаю, что в этот раз помогать государствам сохранять свою целостность нецелесообразно.

По словам Патрушева, Соединенным Штатам сейчас угрожает новый кризис, это заметно по ухудшению положения доллара на мировом рынке - доверие к нему начинает падать.