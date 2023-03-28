WSWS: Германия будет агрессивно бороться за передел мира с США

По версии издания WSWS, настоящая цель Германии не помощь Украине, а собственное перевооружение.

Германия намерена вступить в открытый конфликт за передел мира с Соединенными Штатами.

Источник сообщает, что общие усилия Германии и НАТО в оказании помощи Украине не снижают нарастающее внутреннее напряжение между странами Запада.

Цитата из публикации WSWS:

Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США.

Ранее Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, отметил, что Белый дом желает распада Евросоюза, потому что это главный экономический конкурент для Вашингтона.

В связи с этим Администрации Байдена выгодно ввязывать европейские страны в конфликт с Россией. Об этом сообщали в издании RT.