Певица Граймс изменила имя дочери Илона Маска на вопросительный знак

Канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше) заявила, что поменяла имя дочери, родившейся от миллиардера Илона Маска. При рождении крошку назвали Экса Дарк Сайдерл, но, возможно, звездной маме имя показалось слишком сложным.

Она решила назвать ребенка попроще. По ее словам, теперь годовалую девочку будут звать «Y», «Why» (почему) либо просто знак вопроса - «?».

Певица выложило фото дочки и объяснила подписчикам это решение тем, что дети очень любопытны, задают много вопросов. Потому она захотела, чтобы имя девочки отображало этот интерес ко всему окружающему миру.

Она теперь Y, или Why, или просто «?», однако правительство этого не признает, - написала Граймс.

У певицы и гендиректора компании Tesla есть и другой ребенок - двухлетний сын X A-12 по прозвищу X. Родители со временем сменили его имя на X A-Xii, так как закон Калифорнии не разрешает использование цифр в юридическом имени, сообщает КП.

Илон Маск и Граймс встречались три года, но в сентябре 2021-го заявили о расставании. К тому времени у пары уже родился сын X A-12. О том, что они во второй раз стали родителями, стало известно уже после расставания. Малышку выносила суррогатная мать. У бизнесмена это седьмой ребенок, для Граймс – второй.