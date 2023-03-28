Гвинет Пэлтроу, катаясь на лыжах, сбила пожилого врача и он получил серьезные травмы

Мировые масс-медиа активно обсуждают суд над Гвинет Пэлтроу. Иск звезде Голливуда предъявил окулист на пенсии, сообщает Пятый канал.

Пенсионер обвинил актрису в том, что она его сбила, катаясь на лыжах на территории одного из фешенебельных курортов. По словам пенсионера, Гвинет врезалась в него на скорости, а затем скрылась, оставив лежать одного на снегу.

76-летний доктор в итоге получил черепно-мозговую травму, и у него были сломаны четыре ребра. Когда о понесенном ущербе спросили Пэлтроу, та ответила в издевательской манере.

Мы потеряли полдня катания на лыжах, — заявила она.

Эти слова стали интернет-мемом. К слову, сама тяжба длится четыре года. Интерес публики к процессу то гаснет, то опять появляется.

Окулист сначала требовал от Пэлтроу 3 миллиона долларов, теперь эта сумма сократилась до 300 тысяч долларов. Но знаменитость держится крепко: однажды она даже сумела обвинить пострадавшего в сексуальных домогательствах.