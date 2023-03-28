Сотрудница шоу Малахова Прямой эфир Левина разбилась в аварии под Орлом

09:49 2023-03-28

Светлана Левина, являющаяся экспертом проекта "Прямой эфир" с Андреем Малаховом, погибла в жутком ДТП вблизи российского города Орла. На тот свет вместе с ней отправилось еще двое человек.

Светлана Левина выступала в качестве детектива на шоу "Прямой эфир".

Авария со смертельным исходом произошла еще 24 марта, но известно об этом стало лишь в настоящее время.

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    Виновником ДТП был водитель Mercedes, направлявшийся в Москву из Орла. 40-летний мужчина выехал на встречную полосу, столкнувшись с Mitsubishi Pajero, где и находилась Левина.

    Выжил только 12-летний ребенок, которого доставили в больницу, все остальные скончались на месте.