Сотрудница шоу Малахова Прямой эфир Левина разбилась в аварии под Орлом

Светлана Левина выступала в качестве детектива на шоу "Прямой эфир".
Авария со смертельным исходом произошла еще 24 марта, но известно об этом стало лишь в настоящее время.
Светлана Левина выступала в качестве детектива на шоу "Прямой эфир".
Авария со смертельным исходом произошла еще 24 марта, но известно об этом стало лишь в настоящее время.
Виновником ДТП был водитель Mercedes, направлявшийся в Москву из Орла. 40-летний мужчина выехал на встречную полосу, столкнувшись с Mitsubishi Pajero, где и находилась Левина.
Выжил только 12-летний ребенок, которого доставили в больницу, все остальные скончались на месте.
Наталья Гончарова
Ярослав Дронов прздравил школьника Федора, получившего награду главы РФ "За отвагу" за спасение двоих детей во время нападения украинских военных в Брянской области.