Сотрудница шоу Малахова Прямой эфир Левина разбилась в аварии под Орлом

Виновником ДТП был водитель Mercedes, направлявшийся в Москву из Орла. 40-летний мужчина выехал на встречную полосу, столкнувшись с Mitsubishi Pajero, где и находилась Левина.

Выжил только 12-летний ребенок, которого доставили в больницу, все остальные скончались на месте.