Звезда картины Они сражались за родину Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни в нищете и брошенный всеми

Кончина 20-летней дочери артиста стала для него началом конца. Отвлечься Чигареву помогла выпивка и азартные игры, из-за которых он лишился московской квартиры и особняка за городом.

Жена Нина - художник по костюмам на киностудии имени Горького, от пагубных пристрастий супруга спасти не смогла.

В последние годы Михаил в деревне в крошеной пристройке в полной нищете, забытый всеми.