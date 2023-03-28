Звезда картины Они сражались за родину Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни в нищете и брошенный всеми

10:02 2023-03-28

Актер Михаил Чигарев, известный по картинам "Они сражались за родину", "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", ушел из жизни в 78 лет.

Михаил Чигарев, забытый всеми, брошенный женой, умер 26 марта, о чем сообщили представители Союза кинематографистов России.

Еще в 2008 году звезда экрана снимался в популярном сериале "Ранетки".

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    Кончина 20-летней дочери артиста стала для него началом конца. Отвлечься Чигареву помогла выпивка и азартные игры, из-за которых он лишился московской квартиры и особняка за городом.

    Жена Нина - художник по костюмам на киностудии имени Горького, от пагубных пристрастий супруга спасти не смогла.

    В последние годы Михаил в деревне в крошеной пристройке в полной нищете, забытый всеми.