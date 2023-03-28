Звезда картины Они сражались за родину Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни в нищете и брошенный всеми

Михаил Чигарев, забытый всеми, брошенный женой, умер 26 марта, о чем сообщили представители Союза кинематографистов России.
Еще в 2008 году звезда экрана снимался в популярном сериале "Ранетки".
Михаил Чигарев, забытый всеми, брошенный женой, умер 26 марта, о чем сообщили представители Союза кинематографистов России.
Еще в 2008 году звезда экрана снимался в популярном сериале "Ранетки".
Кончина 20-летней дочери артиста стала для него началом конца. Отвлечься Чигареву помогла выпивка и азартные игры, из-за которых он лишился московской квартиры и особняка за городом.
Жена Нина - художник по костюмам на киностудии имени Горького, от пагубных пристрастий супруга спасти не смогла.
В последние годы Михаил в деревне в крошеной пристройке в полной нищете, забытый всеми.
Наталья Гончарова
Ярослав Дронов прздравил школьника Федора, получившего награду главы РФ "За отвагу" за спасение двоих детей во время нападения украинских военных в Брянской области.