Трамп заявил о полном уничтожении Украины за полтора года

Трамп полагает, что война на Украине может не закончиться до очередных президентских выборов в США в 2024 году, в то время как текущая политика действующей американской администрации под руководством Джо Байдена грозит миру третьей мировой войной. Трамп заявил, что он мог бы разрешить конфликт путем переговоров с участием президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Как отметил экс-президент США, это были бы очень простые переговоры, но он не станет раскрывать их сути, потому что не сможет воспользоваться этими переговорами, они не сработают. Также Трамп заявил, что до очередных выборов президента Соединенных Штатов Америки еще полтора года и он не знает, что за это время может случиться. По мнению бывшего американского лидера, конфликт должен прекратиться, поскольку, как полагает Трамп, Украину уничтожают, и в конечном итоге от этого государства ничего не останется.