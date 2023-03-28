Костомарова уже готовят к протезированию

Улучшение состояния Романа Костомарова дало возможность начать подготовку к протезированию.

Медики в настоящее время проводят подробнейшее исследование организма спортсмена, чтобы убедиться в том, что можно предпринимать дальнейшие шаги, потихоньку возвращая знаменитость к нормальной жизни.

Фигуриста уже отключили от ИВЛ. Костомаров, не взирая на тяжелое моральное состояние, готов приступить к реабилитации.

3 месяца в реанимации, жизнь на волоске от смерти - то, что вынес Роман. Теперь он стремится выбраться из больничной палаты, начав полноценную жизнь (насколько это возможно).