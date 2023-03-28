Белорусские обменники перестали принимать купюры долларов США, которые раньше считались нормальными — сейчас это некондиция

Речь идет не о поддельных купюрах американских долларов, а о вполне законных платежеспособных средствах, на которых имеются небольшие дефекты. Многие обменники отказываются принимать доллары, имеющие следы неаккуратного обращения: небольшие пятна (в том числе те, которые видны только при просвете ультрафиолетовой лампой), надрывы, также не примут постиранную банкноту.

Банки объясняют это тем, что из-за введенных санкций они не имеют возможности обменивать эти банкноты на Запада или возвращать их стране-эмитенту, как это было ранее. Поэтому девать такие купюры им некуда, и они решили прекратить прием подобных американских банкнот от населения.

Однако в Беларуси еще остались банки и обменники, где принимают такие купюры. Об этом говорят сами кассиры обменных пунктов: отказывая в приеме банкноты, они рекомендуют обращаться в обменные пункты других банков — «возможно, вам повезет».