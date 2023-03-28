Лукашенко заявил о готовности Беларуси к плотному сотрудничеству к Зимбабве

Белорусский президент Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Республики с африканским государством Зимбабве. Отметим, что глава государства сегодня, 28 марта, проводит встречу с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Зимбабве наметили определенный план сотрудничества и тесно его придерживаются. Также президент отметил, что в рамках сотрудничества развиваются и новые программы, в том числе в гуманитарной сфере.

Лукашенко отметил, что ранее договорился с президентом Зимбабве о сотрудничестве в сферах здравоохранения и в вопросах продажи детского питания. Лукашенко пообещал сделать все, для реализации совестных проектов.