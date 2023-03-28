Костомаров учится заново сидеть, глотать, жевать

Фигурист Роман Костомаров приходит в себя. Некроз перестал распространяться по телу знаменитости. Мозговое кровообращение также восстановлено.

Медики переживают за печень пациента, стараясь предотвратить отказ функционирования органа.

В настоящее время знаменитость принимает препараты в уколах и капельницах, призванные не допустить прекращения работы важнейших систем организма.

Фигурист пьет специальное питание, учась жевать и глотать заново. Сидеть без посторонней помощи Роман пока не в состоянии.

Последней операцией, которую перенес спортсмен, была ампутация пальцев на второй руке.