МАРТ объяснил, почему в Беларуси перец стоит дороже мяса

В Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси рассказали о причинах того, почему перец на прилавках магазинов стоит, порой, дороже чем мясные продукты.

Так, в феврале цена перца доходила до 31,8 белорусского рубля за килограмм, позже ценник упал до 24,99 рубля за килограмм. При этом килограмм куриной грудки продается по цене около 8 рублей, то есть в 3 раза ниже, чем перец.

Объяснение дал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов. По его словам, цена продиктована тем, что внутри страны выращивают мало перца, то есть его приходится закупать за границей.

Мясо же в магазинах продается по большей части белорусское, поэтому МАРТ может контролировать цены на него.