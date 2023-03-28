Именитый артист Юрий Соломин напомнил, что Малый театр, где он является руководителем, выступил с 2-мя постановками в Луганске в минувшем году.

87-летний звезда сцены и экрана выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, обратив внимание на "уродство" украинских властей.

Соломину не дает покоя тот факт, что украинцы не брезгуют брать в плен немощных стариков.

Юрию стало известно, что в Украине отлавливают 16-летних парней, отправляя на фронт.

Не раз работавший на киевской и одесской киностудиях актер не может спокойно наблюдать за тем, что происходит в соседнем государстве.