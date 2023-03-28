Трамп призвал Запад молиться после решения Путина разместить ТЯО в Беларуси

28 марта бывший американский президент Дональд Трамп дал интервью журналистам местной газеты Newsweek, где прокомментировал заявление Владимира Путина о намерениях России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По мнению Трампа, данное решение российского лидера должно заставать глав стран коллективного Запада молиться.

Дональд Трамп уверен, что некомпетентные действия нынешнего правительства Соединённых Штатов подтолкнули Путина к принятию решения о переброске ядерных вооружений в белорусскую республику, отметив, что при его президентстве подобного бы никогда не произошло. Также Трамп считает, что США намеренно затягивают конфликт в Украине.

Накануне Владимир Путин рассказал, что Министерство обороны РФ намеревается разместить ядерное оружие в Беларуси, для чего уже к 1 июля в этой стране будут построены специализированные хранилища. Путин подчёркивает, что к этому времени белорусские военные будут обучены использованию подобных вооружений.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что уже сейчас десять белорусских боевых самолётов были модернизированы для возможности несения ядерных ракет, что произошло по просьбе Александра Лукашенко. Сам Лукашенко накануне отреагировал на решение Минобороны Великобритании поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном, отметив, что вслед за этим решением РФ передаст Минску боеприпасы с настоящим ураном.

Характерно, что в интервью журналисту Павлу Зарубину Путин подчеркнул тот факт, что Москва не передаёт своё ядерное оружие Беларуси, а делает то же, что и делал Пентагон в течение последнего десятилетия, размещая своё ТЯО в странах Европы.