По словам парламентария, известного своей пророссийской позицией, политику Североатлантического альянса на Украине можно назвать не иначе, как безумной. Действия НАТО политик охарактеризовал следующей фразой: «Отправка снарядов с обедненным ураном, отправка истребителей, провокации: НАТО сходит с ума на Украине».

Ранее Флориан Филиппо неоднократно резко критиковал президента Франции Эммануила Макрона за то, что тот, по мнению парламентария, своими действиями создает непосредственную угрозу национальной безопасности Франции.