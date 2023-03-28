Во Франции политику НАТО на Украине назвали безумной

12:31 2023-03-28

С таким заявлением на своей странице в Twitter выступил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По словам парламентария, известного своей пророссийской позицией, политику Североатлантического альянса на Украине можно назвать не иначе, как безумной. Действия НАТО политик охарактеризовал следующей фразой: «Отправка снарядов с обедненным ураном, отправка истребителей, провокации: НАТО сходит с ума на Украине».

Ранее Флориан Филиппо неоднократно резко критиковал президента Франции Эммануила Макрона за то, что тот, по мнению парламентария, своими действиями создает непосредственную угрозу национальной безопасности Франции.