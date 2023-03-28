Лукашенко 31 марта обратится с посланием к народу и парламенту Беларуси

Как сообщил журналистам информационного агентства БЕЛТА глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко, планируется, что мероприятие пройдет во Дворце Республики и будет организовано в традиционном для последних лет формате — в торжественной обстановке.

По словам чиновника, в нем будут участвовать члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители трудовых коллективов, государственных комитетов, руководители министерств, местных органов власти, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, средств массовой информации, аккредитованного в Минске дипломатического корпуса, делегации всех регионов и города Минска.

По словам Сергеенко, ожидается, что в мероприятии примут участие более 2,5 тыс. человек.

Глава администрации президента подчеркнул, что руководитель Беларуси обратится в первую очередь к населению страны.

Но, кроме этого, предстоящее мероприятие — это также еще одна возможность донести государственную позицию Республики Беларусь до народов тех государств, коммуникации с которыми в силу определенных обстоятельств последнего времени оказались несколько утрачены.