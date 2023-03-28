Эксперт по уходу за розами посоветовал не делать этих ошибок весной

Первым делом весной делается санитарная обрезка кустов. Не надо откладывать процедуру на потом. Убираются поврежденные, больные, мезрлые веточки.

В местах среза проводится обработка садовым варом. Забывать об этом не стоит.

Завершив обрезку, надо подкормить ослабленные после зимы розы.

Важный момент: если посадка цветов проходила в удобренный грунт, то после этого надо выждать 2-3 года и только потом делать повторную подкормку, раньше нельзя.

Когда укрытие с роз снято, надо в первую очередь дать им азотное удобрение. Спустя две недели можно подкормить минеральным комплексом с фосфором, калием, азотом.

Сроки нарушать нельзя, многокомпонентное удобрение выбираем так, чтобы все важные элементы находились в нем в равных долях.

Полив для роз очень важен весной. Первый раз это делается с приходом стабильный теплых дней. Важно, чтобы вода была теплая, от холодной розы могут заболеть.

Полив делается под корневую часть. Рекомендации надо соблюдать, чтобы розы быстрее пришли в себя после зимних холодов. Пересохшая земля погубит растения.